Çirkin hakarete ‘atasözü’ dedi mahkemeye yutturamadı

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş
'a tepkiler sürerken, Kabaş hakkında verilen tutuklama kararının gerekçesi de ortaya çıktı. Emniyet ve savcılıkta alınan ifadesinde Cumhurbaşkanı'na yönelik sarf ettiği sözün bir atasözü olduğunu söyleyen Kabaş, sarf ettiği söz ve beyanların içeriği, niteliği, vasıf ve mahiyetinin Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu gerekçesiyle mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
PES DEDİRTEN SAVUNMA
Sedef Kabaş, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği
'ndeki sorgusunda ise hakaret kastı olmadığını savunarak, "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim" diyerek serbest bırakılmasını talep etti. Hakimlik ise Kabaş'ın tutuklanmasına karar verdi. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, Kabaş her ne kadar "Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım" şeklinde savunmada bulunmuş ise de dosyadaki video kaydının izlenmesi neticesinde hakimliğin kanaatinin aksi yönde oluştuğu vurgulandı. Tutuklama kararında, "atılı suçun vasıf ve mahiyeti, eylemin nitelikli hâl ile düzenlenmiş olması karşısında kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı nedeniyle kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varıldığı" belirtildi. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu, Türk Ceza Kanunu
'nda (TCK) "Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar" bölümünde yer alıyor. TCK'nın 299'uncu maddesinde, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret eden kişinin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı kaydediliyor.
81 İLDE SUÇ DUYURUSU
AK Parti
, bu hafta 81 ilde Sedef Kabaş hakkında suç duyurusunda bulunacak. AK Parti Grup Başkanvekili ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir
, "Bir televizyon kanalında Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.
'MUHALEFETİN YANLIŞA YANLIŞ DEMESİNİ BEKLERDİK'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a sahip çıkan muhalefeti sert şekilde eleştirdi. Oktay, "Muhalefetin bir kez de olsa bizleri şaşırtmasını ve yanlışa 'yanlış' demesini beklerdik. İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır da. Bunun tüm çağdaş demokrasilerdeki karşılığı suçtur. Failleri de adalet önünde hesap vermelidir. Cumhurbaşkanımızı hedef alan hakaret dilini kınıyor ve reddediyoruz" açıklamasında bulundu.