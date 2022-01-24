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Giriş Tarihi: 24.1.2022 18:02

Denizli’de FETÖ hükümlüsü yakalandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Denizli’de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli polisi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün adresini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler FETÖ hükümlüsünü kıskıvrak yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü adli makamlarca cezaevine gönderildi.

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Denizli’de FETÖ hükümlüsü yakalandı
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