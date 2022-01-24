Deprem uzmanı ’Çok sayıda diri fay var, ciddi enerji birikti’ diyerek uyardı! Korkutan deprem açıklaması





"BALIKESİR'DE ÇOK SAYIDA DİRİ FAY VAR"

Balıkesir'in deprem yoğunluğu fazla olan illerden birisi olduğunu kaydeden Aysun Aykan, "Balıkesir ili deprem yoğunluğu fazla olan bir ilimiz ve bu deprem aktivitesi özellikle, 10 Aralık 2019 tarihinde Balıkesir-Altıeylül'de Mw=5 büyüklüğünde deprem ile başlayarak sonra Balıkesir Karesi'deki depremlerle devam eden ve daha sonra yine bu bölgede 22 Nisan'da Mw=4.2 büyüklüğünde Sındırgı depremleri ile devam eden bir deprem aktivitesi oldu. Uzun süredir deprem yoğunluğu olduğu için bölgedeki depremler halkımızı korku ve paniğe sevk ediyor. Bu büyüklükte depremler bu bölgede her zaman olabilir; çünkü deprem üretme potansiyeline sahip çok sayıda diri fay var" diye konuştu.