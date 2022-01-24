Elazığ’daki depremin üzerinden iki yıl geçti: Acılar hala taze...

"DEVLETİN SAYESİNDE YENİ BİR HAYAT KURDUK"

Çok zor günler geçirdiklerini ifade eden Düşmez, annesini kaybedince tek başına yaşamaya başladığını, bu sürede devletin kendisini yalnız bırakmadığını belirtti.

Düşmez, "Yakınlarımızı kaybettik. Her şeyimiz enkazın altında kaldı. Ama devletin yanımızda olması çok ayrıcalıklı. İki yıl geçti hala devletim her konuda yanımda. Bize ev verdi. Devletin sayesinde yeni bir hayat kurduk. Hayatımız devam ediyor ama devlet yanımızda olmazsa hiçbir şey yapamayız." diye konuştu.

Depremden önce düzenli bir hayatının olduğunu anlatan Düşmez, düzeninin, anılarının, ailesinin enkaz altında yok olduğunu, her şeye en baştan başlamak zorunda kaldığını dile getirdi.

Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala o enkazın altındaymış gibi hissettiğini dile getiren Düşmez, "Binaları daha sağlam yapın. İnsanlar üzülmesin. Çocuklar ölmesin. Canlarımızı yitirmeyelim. Bir başkasının hayatını karartmayın. Çünkü bu acılar çok zor. Yeniden hayata başlamak çok zor. Evimiz sağlam yapılsaydı bunları yaşamazdık." ifadelerini kullandı.