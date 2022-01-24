Esenler’de kar şöleni

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Kar Şöleni" etkinliği yoğun ilgi gördü. Yarıyıl tatilindeki öğrenciler için düzenlenen etkinlikte kardan adam yarışması yapıldı. Yarışmada ilk 3'e giren çocuklara hediyeler verildi. Hediyelerin ardından etkinliğe katılan vatandaşlara sucuk ekmek ve çay ikramı yapıldı. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde lapa lapa yağan karın altında birbirinden keyifli etkinliklerin düzenlendiği şölende, renkli görüntüler ortaya çıktı. Palyaçolar miniklerin yüzlerini boyarken zabıta ekipleri de çocuklarla birlikte kar savaşı yaptı. Müzik dinletileriyle keyifli anların yaşandığı şölen, miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinliğe arkadaşı ve çocuklarıyla birlikte gelerek kardan adam yarışmasına katılan Handan Akyol, çocuklardan daha çok heyecanlı olduğunu söyledi. Etkinliği düzenleyen Esenler Belediyesine teşekkürlerini ileten Akyol, "Çocuklardan daha çok heyecanlıyız. Belediyeye çok teşekkür ederiz. Bütün etkinliklerine katılıyoruz. Çalışanların hepsine çok teşekkür ederiz" dedi.



Yanındaki arkadaşı Cemile Uslu, kardan adamın adını "Osman" koyduklarını belirterek, "Çok güzel oldu. Çok mutluyuz. Çocuklar da çok sevindi. Kardan adamın ismini rahmetli babamın adı 'Osman' koyduk" diye konuştu.

9 yaşındaki Ömer Asaf Atlı ise ailesiyle birlikte etkinliğe katılarak kardan adam yaptı. Eğlenceli vakit geçirdiğini ifade eden Atlı, "Babamla biz yaptık kardan adamı. Biraz zorlandık. Çok güzel oldu. Bence birinci olabilirim. Burada oyun oynadım. Kartopu savaşı yaptık. Çok eğlendim. Diğer arkadaşlarıma başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ömer Asaf Atlı'nın babası Nurettin Atlı ise keyifli bir etkinlik olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Nurettin Atlı, "Çok keyifli bir gün oldu. Vesile olan herkese çok teşekkür ederim. İki oğlumuz var. Onlar çok keyif aldılar. Kardan adam yaptık. İddialıyız. Umarım birinci oluruz. Özellikle emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok keyifli ve güzel bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.