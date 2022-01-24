FETÖ’nün muhasebeci ablası ikinci kattan atladı

ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel ekip firari FETÖ'cülerin izini sürmeye devam ediyor. 2018'den bu yana firari olan örgütün muhasebeci olan "ablası" Nazlı Annadınç
'ın izini süren özel ekip, firari hayat sürdüren kadının Çankaya
'da kayıtsız bir adreste saklandığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekip, bina çevresinde önlem alarak eve baskın düzenledi. Nazlı Annadınç, yakalanmamak için ikinci katta bulunan, yaklaşık 5 metre yükseklikteki pencereden aşağıya atladı. Kurtulduğunu düşünen Annadınç, karşısında özel ekibi görünce şoka uğradı. Annadınç gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Nazlı Annadınç'ın, örgüt talimatıyla Bank Asya
'ya hesap açtığı ve eşinin de Hür Sanayici ve İşadamları Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ve örgütü finans sağlamak suçundan hüküm giydiği ortaya çıktı.