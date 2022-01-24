Gaffar Okkan yüreğimizde yaşıyor

Diyarbakır
'da, teröristler tarafından uğradığı suikast sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan
, acı olayın üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor. 24 Ocak 2001'de yaşanan silahlı saldırıda, evli ve 2 çocuk babası Okkan, saat 17.40 sularında makamından çıkarak valilik binasına doğru seyir halindeyken, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı
'nda pusuya düşürülerek 5 koruması ile birlikte şehit oldu.
GÖNÜLLERDE TAHT KURDU
Görev yaptığı süre boyunca Diyarbakır'daki huzuru en üst seviyeye çıkaran Okkan, meslektaşları ve hayırseverlerden topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere destek olmasıyla tanınıyordu. Geceleri tebdili kıyafetle sık sık esnaf ziyaretinde bulunup sokakta karşılaştığı vatandaşlara cep telefonu numarasını veren Okkan, zaman zaman yolda gördüğü yaşlıları da makam aracıyla evlerine bırakıyordu. Okkan, şehirde küçükten büyüğe herkesle kurduğu iyi diyalogla Diyarbakırlıların gönlünde taht kurmuştu.
FOTOĞRAFLARI HER KÖŞEDE
Diyarbakırlılar, 21 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı gönüllerinde yaşatırken, esnaf da iş yerlerinin baş köşesine astığı fotoğrafı ile özlem gideriyor. Kentte restoran işleten Mehmet Barut
(55), Gaffar Okkan şehit olduğunda babasını, ağabeyini kaybetmiş gibi acı hissettiğini söyledi. Barut, "Polis ile halk iç içeydi. Her köşede bir kulübe vardı, kavga, gürültü yoktu. Çocukların babası, bizim gibi gençlerin de ağabeyi oldu. Sokakta yatanlara sahip çıktı. Kendisi ile tanışma şansım oldu. Makamına gittik, bizi kapıda karşıladı, gözlerim doldu" dedi. Okkan'ın şehadet haberini duyunca iş yerlerini kapattıklarını, 3 gün yas tuttuklarını anlatan Barut, her yıl dönümünde saldırının gerçekleştiği yere giderek, onun için dua ettiklerini belirterek, "O zaman Diyarbakırlıların çoğu çocuklarına ismini verdi. Böyle bir sevgi seli oldu. Gönül insanıydı. Onu unutmadık, unutmayacağız. Diyarbakır halkı bir insanı yüreğine bastığı zaman onu bırakmaz" diye konuştu. Seyrantepe Tesislerinde kafeterya işleten Abdulmenaf Turhan
ise, "Gaffar Okkan Diyarbakır için bir değer, bir sevdaydı. Onu kaybedince ağabeyimizi kaybetmiş gibi üzüldük. Fotoğrafını astık. Esnafın yüzde 80'inde bu fotoğraf bulunur" ifadelerini kullandı.
'BAĞRIMIZA BASTIK'
DİYARBAKIRSPOR Kulübü Basın Sözcüsü ve spor yazarı Ali Yılmaz ise, "Diyarbakırspor'u çok seviyordu. Diyarbakırspor ile ilgili çok güzel projeleri vardı. Diyarbakır halkı Ali Gaffar Okkan'ı bağrına bastı ve çok sevdi. O da Diyarbakır'ı çok sevdi. Ali Gaffar Okkan'ı kaybettik ama o Diyarbakır için bitmedi, yüreğimizde yaşıyor. Fotoğrafları asılı esnafın vitrininde, evlerde, en güzel yerlerde. Diyarbakır, iyi insanları asla unutmaz" dedi.