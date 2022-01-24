Günlerdir kar uyarısı yapan İBB, ’ani’ bastıran kara yakalanmış! İmamoğlu’ndan iki farklı açıklama

Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen kar yağışları hafta sonu İstanbul'da da etkisini göstermeye başlamıştı. Meteoroloji uzmanları yaptıkları her açıklamada İstanbul'a uyarılarda bulunurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçen gün yaptığı açıklamada vatandaşları 'ani bastıracak' olan kar yağışına karşı uyarmıştı.
BİNLERCE VATANDAŞ KARDA MAHSUR KALDI
Vatandaşları uyaran İBB, ani kar yağışına kendisini yakalandı. Yapılan uyarılara ve vatandaşları kendilerinin uyarmasına rağmen kent genelinde alınmayan önlemler megakenti esir aldı. Kent genelinde birçok yol ulaşıma kapanırken, binlerce vatandaş karda mahsur kaldı.
İMAMOĞLU KENDİ YAPTIĞI UYARIYI BİLE DİKKATE ALMAMIŞ
Tedbir çalışmalarında başarısız olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi yaptığı uyarıları unutarak 'ani kar' bahanesinin arkasına saklandı. İstanbul kara teslim olurken, İmamoğlu, "Bu sorunun temeli, gerçekten yoğun bir kar yağışının olması, ani bastıran ve hızlı yığılan bir fırtınalı kar yağışının etkisi diyebiliriz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu açıklaması ise 'kendi uyarılarını unuttu' yorumlarını da beraberinde getirdi.
VATANDAŞLARI 'ANİ KAR YAĞIŞINA' KARŞI UYARAN İMAMOĞLU, 'ANİ KARA' YAKALANMIŞ
İmamoğlu geçen gün yaptığı açıklamada vatandaşları ani kar yağışına karşı uyarmış ve "Meteorolojinin uyarılarına göre her an baskın yağışlar bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.