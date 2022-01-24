İBB seyredince Esenler Belediyesi devreye girdi: 0-3 otobanına mobil çorba araçları koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, kentte etkili olan kar yağışına çözüm üretemedi. Tuzlanmayan yollar nedeniyle araç sürücüleri kaza yaptı. Yolda kalan vatandaşlar mahsur kaldıkları noktalarda araçlarını bıraktı.

Toplu taşıma araçları metro, metrobüs ve otobüs seferlerinin azaltılması ve yetersiz kalması nedeniyle kentte adeta kaos ortamı oluştu. İBB yönetiminin tuzlama ve kar küreme araçlarının yetersiz kalması nedeniyle yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Esenler Belediyesi devreye girdi.

Esenler Belediyesi görevlileri O-3 Otobanında araçları ile yolda kalan vatandaşlara mobil çorba aracı ile sıcak çorba dağıtıyor.

Çalışmadan memnun kalan vatandaşlar Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya memnuniyetlerini iletti. Göksu ise yaptığı paylaşımda "Ulaşımda yaşanan sorunlar nedeniyle evine dönmekte sorun yaşayan ve yolu Esenler'den geçen tüm vatandaşlarımıza sıcacık çorbalarımızı ikram ediyoruz. Mutlaka bekleriz" ifadelerine yer verdi.