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Giriş Tarihi: 24.1.2022 16:31

Karda sokak hayvanlarına mama ve su yardımı yapıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Karda sokak hayvanlarına mama ve su yardımı yapıldı

Beyoğlu’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Beyoğlu Belediyesi ekipleri yetişti. Beyoğlu’nu adım adım dolaşan ekipler, sokak hayvanlarına düzenli olarak mama ve su bırakıyor.

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Beyoğlu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına belediye ekipleri yerişti. Vatandaşların olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için her türlü çalışmayı yapan Beyoğlu Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da ihmal etmedi.



DÜZENLİ OLARAK YEM BIRAKILIYOR

Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu bölgesinde yiyecek bulmakta zorlanan kedi evlerine mama takviyesi yaparken, park, bahçelere kedi, köpek ve kuşların yemesi için düzenli olarak yem ve su bırakıyor. Ekipler kış boyunca Beyoğlu'nu adım adım dolaşarak zorda kalan sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak.

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Karda sokak hayvanlarına mama ve su yardımı yapıldı
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