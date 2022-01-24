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Giriş Tarihi: 24.1.2022 15:52

Memleket Partisi'nde istifa şoku!

DHA
Memleket Partisi’nde istifa şoku!

Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi Milletvekili Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, parti görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi, "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi'nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye, yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam" dedi.

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Memleket Partisi'nde istifa şoku!
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