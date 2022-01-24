Numan Kurtulmuş’tan Sedef Kabaş’a tepki: Bütün milli iradeye saygısızlıktır,

"SUÇUNUN NE OLDUĞUNU BİZİM KADAR İYİ BİLİYORDUR"

Açıklamalarına devam eden Kurtulmuş, "Suç Cumhurbaşkanına hakaret olduğu için istenen ceza üst sınırdır, bu kadar açık bir saldırıyı planlayan, ondan sonraki adımlarıyla mizansen şekilde ortaya koyan birinin bunun suçunun ne olduğunu bizim kadar iyi biliyordur. Cumhurbaşkanı makamı tüm yurttaşlarımızın temsil edildiği bir yerdir. Siyasi edep bunu gerektirir. O makamı eleştirebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz. Herkesin ittifak ettiği bir makamın, oranın izzetinin şerefinin korunmasıdır." dedi.

