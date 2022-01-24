Numan Kurtulmuş’tan Sedef Kabaş’a tepki: Bütün milli iradeye saygısızlıktır,

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bugün katıldığı bir yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Sedef Kabaş'ın TELE 1 ekranlarında sarf ettiği ahlak dışı ifadeleri değerlendiren Kurtulmuş, "Çok ağır bir hakaret. Asla dile getirilmemesi gereken bir husus. Tabi Cumhurbaşkanının şahsı dışında ona oy veren insanlara da hakaret etmiş oluyorsunuz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına ağır bir benzetmeyle hakaret etmiş oluyorsunuz. Bütün milli iradeye saygısızlıktır, demokrasiyi ayaklar altına almaktır, bunun hakla hukukla alakası yoktur. Kabul edilemez. Hiçbir demokraside bu eleştiri sınırları içinde görülemez. Kendi şahsı bakımından mizansen. İnsanlar açık ve şeffaf bir şekilde takip ediyor. 'Dilimden kaçtı' denebilecek bir şey değil. Bunun karşılığı olacaktır." ifadelerini kullandı.
"SUÇUNUN NE OLDUĞUNU BİZİM KADAR İYİ BİLİYORDUR"
Açıklamalarına devam eden Kurtulmuş, "Suç Cumhurbaşkanına hakaret olduğu için istenen ceza üst sınırdır, bu kadar açık bir saldırıyı planlayan, ondan sonraki adımlarıyla mizansen şekilde ortaya koyan birinin bunun suçunun ne olduğunu bizim kadar iyi biliyordur. Cumhurbaşkanı makamı tüm yurttaşlarımızın temsil edildiği bir yerdir. Siyasi edep bunu gerektirir. O makamı eleştirebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz. Herkesin ittifak ettiği bir makamın, oranın izzetinin şerefinin korunmasıdır." dedi.