Özkoç ve Erdoğdu suça ortak oldu! Kabaş’dan geri kalmadılar

Tele1 isimli televizyon kanalında 14 Ocak'ta yayınlanan programda gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır sözlerinin yer aldığı bölüm, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Kabaş o yayında, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" demişti.

CHP VEKİLLERİ DE KABAŞ'DAN GERİ KALMADI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na üç ayrı şikayet dilekçesi verildi. AK Parti, Kabaş'la birlikte programın katılımcıları olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da yargılanmasını talep etti.

Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında ayrı ayrı verilen dilekçelerde, Tele1 isimli televizyonda suça konu programda, Cumhurbaşkanına yönelik hakaretin sadece Sedef Kabal'ın bir cümlesi olmadığı vurgulandı. Program boyunca nefret kusan katılımcıların diğer hakaretleri de tek tek sıralandı.

Şikayet dilekçelerinde yer verilen ve suç içerdiği düşünülen diğer ifadeler şöyle:

CUMHURBAŞKANINA NELER DEMEDİLER Kİ

* Engin Özkoç programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Ben CHP Grup Başkanvekili olarak terör örgütü mensubu budur diye birisi aranacaksa, onlara yardım ve yataklık yaptıran Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesini kullandı.

* Özkoç yine aynı programda kendisine yöneltilen bir soruya cevaben, "Herkes diyor ki yukarısı imzalasın biz de imzalarız. Bu ülkenin, bu yetimin, bu fukaranın, bu mazlumun, bu yoksulun hakkını oradaki Saray kaçkınlarına teslim etmeyeceğiz."

* Özkoç, "Yirmi yıllık diktatörlük, yirmi yıllık tek adamlı yönetim, yirmi yıllık kin, yirmi yıllık yandaş koruma, yirmi yıllık Türkiye'yi Dünyadan koparma son bulacak, ifadelerini de kullandı.

HÜKÜMETİ, BAKANLARI, HAKİMLERİ DE TEHDİT ETTİLER

Aykut Erdoğdu ile ilgili şikayet dilekçesinde ise Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hükümeti, AK Parti teşkilatlarını ve seçmenlerini, devletin bağımsız ve tarafsız hakimleri hedef alarak şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

* "Müslüman olduğunu düşünüyorsan hiçbir çocuğu intihara zorlamaz ama bu barbar kafa, bu mümin değil seçmen, mümin değil asker, sevgi dolu değil kindar gençlik yetiştirmeye çalışan kafaya isyan ediyorsak ve bize dinsiz diyorlar ben bunların dininden değilim."

* "…Şu anda Tayyip Erdoğan'ın yaptığı budur, biz şunu söylüyoruz, muhafazakar görünümlü imansızlar, paraya iman edip Allah'a iman etmiş görünenler."

"…Dünyanın neresinde olursanız olun bunun hesabını sorarlar, Tayyip Erdoğan korkacak, Süleyman Soylu korkacak, Varank korkacak. Bakanlar, bunlara ayakçılık yapan yargıçlar, hakimler korkacak."