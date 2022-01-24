Pankartla karda kayma keyfini belediye başkanı espriyle paylaştı! İşte o anlar

İstanbul'daki kar yağışının yoğunluğunu arttırması sonrasında şehri kaplayan karla birlikte karın keyfini çıkaranlar da ortaya çıktı. Bu keyfi yaşamak isteyen vatandaşlardan bazıları kartopu oynarken, kimileri ise çocuklarıyla birlikte kardan adam yaptı. Karla birlikte farklı anlar da yaşandı. En ilginç olaylardan biri ise Çekmeköy'de yaşandı.

"Bİ İHBAR GELDİ PANKARTLARINIZI KESİYORLAR DİYE..."

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçe sakinlerinin karda kaymak için belediyenin pankartını kullandığı anları sosyal medyadan esprili bir dille paylaştı. Poyraz sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bi ihbar geldi pankartlarınızı kesiyorlar diye... Arkadaşlara bi bakın dedim. İyi eğlenceler dileyip olay yerinden ayrıldılar" ifadelerini kullandı. Videoda ise belediyenin pankartıyla karda kayan vatandaşlardan birinin keyifli bir şekilde "Teşekkürler Çekmeköy" dediği duyuluyor.