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Giriş Tarihi: 24.1.2022

Şehit kızı Zeynep’e doğum günü sürprizi

Şehit kızı Zeynep’e doğum günü sürprizi
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, eşi Leyla Güngör ile Şehit Polis Memuru Nurettin Ademoğlu'nun kızı Zeynep'in doğum gününü kutladı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman ve İş İnsanı Sami Kervancıoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Zeynep için pasta kesildi. Başkan Hayrettin Güngör, 10. yaşını kutlayan Zeynep Ademoğlu'na el işi ahşap oyuncak hediye etti. Şehit Nurettin Ademoğlu'nun eşi Feride Ademoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti.
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Şehit kızı Zeynep’e doğum günü sürprizi
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