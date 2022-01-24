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Giriş Tarihi: 24.1.2022 14:14

Silahlarla yakalandı... Silah imalathanesini ele verdi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Silahlarla yakalandı... Silah imalathanesini ele verdi

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yapılan bir adres tespit edildi. Çok sayıda silah ve parçası bulundu.

İstanbul Polisi; Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. E.D. (34) isimli şüpheli yakalandı. Adreste ve şüphelinin aracında yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca, 20 şarjör, 4 mermi, 5 tabanca çerçevesi, 3 icra mili, 2 icra yayı, 3 tabanca sürgüsü, uyuşturucu maddeler ve 37 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin ruhsatsız silahları satın aldığı ve Eyüp Sultan İlçesi'nde bulunan adrese de baskın yapıldı. 3 ruhsatsız tabanca, 76 mermi, 39 namlu, 15 sürgü ve 3 şarjör bulundu.

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Silahlarla yakalandı... Silah imalathanesini ele verdi
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