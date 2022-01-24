Silahlarla yakalandı... Silah imalathanesini ele verdi

İstanbul Polisi; Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. E.D. (34) isimli şüpheli yakalandı. Adreste ve şüphelinin aracında yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca, 20 şarjör, 4 mermi, 5 tabanca çerçevesi, 3 icra mili, 2 icra yayı, 3 tabanca sürgüsü, uyuşturucu maddeler ve 37 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin ruhsatsız silahları satın aldığı ve Eyüp Sultan İlçesi'nde bulunan adrese de baskın yapıldı. 3 ruhsatsız tabanca, 76 mermi, 39 namlu, 15 sürgü ve 3 şarjör bulundu.