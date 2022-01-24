Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu!
Giriş Tarihi: 24.1.2022 14:16 Son Güncelleme: 24.1.2022 14:42

SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu!

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı’nda tüm uçuşlar durduruldu!

Son dakika haberine göre; İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Dünden beri birçok uçuş iptal edilirken, bugün kar yağışının daha da artması ile İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlara 18.00'a kadar ara verildi. Hava durumuna göre uçuşların seyri belli olacak.

İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı sonrası toplanan ekipler, uçuşların 18.00'e kadar durdurulmasına karar verdi. Uçuş güvenliği için alınan kararın uzayıp uzamayacağı yapılacak bir sonraki değerlendirmede belli olacak.

SABİHA GÖKÇEN İÇİN DE DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

İstanbul Havalimanı'nda artan kar yağışı sonrası uçuşların durması ile gözler Sabiha Gökçen'e çevrildi. Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde de kar yağışı etkili oluyor. Pistin durumu yakından takip edilirken benzer bir değerlendirme Sabiha Gökçen Havalimanı için de yapılıyor.

İstanbul'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürünce uçuşlarda aksamalar yaşanmıştı. THY dünden beri 83 seferini iptal etmek zorunda kalmıştı.

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu!
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