THY, İstanbul’dan 83 seferini iptal etti

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, hava trafiğinin aksamaması için İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediliyor.

500 KİŞİ İLE KARLA MÜCADELE

Kar yağışı başlamadan önce apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda toplam 500 personelden oluşan karla mücadele ekipleri 180 araçla çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA' dan yapılan açıklamada operasyonun kesintisiz devam ettiği belirtilerek, 300 personel,130 kar temizleme aracı ve ekipmanının hava tarafında, 200 personel ve 50 aracın ise kara tarafında 24 saat boyunca görev yaptığı belirtildi.

SEFERLER GECİKMELİ YAPILIYOR

Her iki havalimanında uçaklara, oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı piste yakın noktada alkol ve glikoz karışımı sıvıyla yapılan 'de- anti' iceing işlemleri ile uçakların karşı meydanlardan geç gelişleri nedeniyle bazı seferlerde gecikmeler yaşanıyor.

HAVALİMANINA GELMEDEN UÇUŞUNUZU KONTROL EDİN

Türk Hava Yolları (THY) iki havalimanlarında Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararları doğrultusunda bugün iç ve dış hatlarda toplam 83 seferini iptal ederken yolcuların havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri isteniyor