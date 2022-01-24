Türkiye’yi terörden arındırdık

İçışleri Bakanı Süleyman Soylu
, AK Parti Mardin
Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Nusaybin
ilçesinde düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim Programı'na katıldı. Mitanni Kültür Merkezi'nde bir araya geldiği gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın selamlarını ve sevgilerini ilettiğini söyleyen Soylu, gençlerin seslendirdiği 'Suzan Suzi' ve 'Merdo' adlı türkülere de eşlik etti. Türkiye
'yi terörden arındırdıklarını belirten Soylu, "Terörden arındırdığın zaman, terör örgütünü devreden çıkardığın zaman, her şey değişiyor. Devletin yapması gereken, terör örgütü ile milletin arasını ayırmak. Allah'a hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu strateji, akıl, tecrübe, bilgi-birikim, bütün bunlarla birlikte bizim geldiğimiz nokta; tam da burası. Biz ne yapacaksak Tayyip Erdoğan ile yapabileceğiz. O varken bu mücadeleden galip gelebiliriz, ülkemizi zenginleştirebiliriz, gençlerimize daha iyi bir gelecek ortaya koyabiliriz. Beni terörle mücadelede en çok motive eden şey; gençlerimiz ve çocuklarımızdır" dedi. -