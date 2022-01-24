Uşak ve Denizli’de AK Parti teşkilatları 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Uşak ve Denizli İl Başkanlığı yönetimi ve üyeleri özel bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak sarf edilen ifadeler sebebiyle Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Uşak ve Denizli Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul yaptığı açıklamada milletin sandığa yansıyan hür iradesiyle Cumhurbaşkanlığı makamında oturan sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak galiz hakaretleri yapmayı adet haline getirdiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi;

"Sanki bunu yaptıklarında bir şey elde edeceklerini zannediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bu milletin gönlüne taht kurmuş, gönlüne yerleşmiş çok önemli ve kuvvetli bir siyasi liderdir. Kendi partisini kurduğu günden bu yana girmiş olduğu bütün seçimlerde ağır ve çok güçlü bir şekilde muhalefet partilerini yenmeyi başarmış ve milletin gönlüne taht kurmuş bir liderdir. 1980'li , 1990'lı yılların vesayetçi zihniyetinin hayalini kuran insanlar bunlar. Artık o eski Türkiye yok. Bütün vesayetçi düzenler Allah'ın izniyle, milletimizin iradesiyle, Cumhurbaşkanımızın güçlü duruşuyla tarihe karışmış ve çöp olmuştur."

"SÜREKLİ HAKARET, SÜREKLİ KÜFÜR İÇERİSİNDELER"

"Bu ülkenin iktidarına birileri talip oluyorsa, birilerine hakaret ederek değil, yalan siyaseti yaparak değil, gelecekler bu milletle ilgili vaat ettiklerini, bu milletle ilgili hayal kurduklarını, gelip millete anlatacaklar. Neden anlatamıyorlar? Çünkü bu milletle ilgili düşündükleri, hayal kurdukları bir şey yok. Ondan dolayı ağızları ne yazık ki, lağım çukuru gibi. Sürekli hakaret, sürekli küfür içerisindeler. Biz AK Parti Teşkilatları olarak hakkımızı hukuk sınırları içerisinde aramaya devam edeceğiz. Bugün de onun için buradayız. Bu isimler hukuk önünde mutlaka ve mutlaka bunların hesabını verecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Biz hukuk önünde hakkımızı aramaya devam edeceğiz."

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANLIĞI 3 İSİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

"AK Parti Denizli İl yönetimi ve üyeleri ise Denizli Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, CHP'nin adeta yayın organı haline gelen bir TV ekranlarında sistematik olarak AK Parti'ye, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilke, ahlak, hukuk tanımayan ifadelerle en ağır saldırıların gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"14 Ocak'ta, Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş, program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Ülkemiz, son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, saniyeden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir."

"BU ACİZ ZİHNİYET, BİR KERE DAHA KENDİSİNİ GÖSTERMİŞTİR"

"Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zaferlerini hazmedemeyen 'Hazımsız güruh' sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir. Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken; bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı; ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir."

"CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A HAKARET ETMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

"Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, Büyük Türkiye'nin Büyük Lideri'nin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir akl-ı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendirmez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduk ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız."