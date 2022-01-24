Yargıtay Başsavcısı Şahin, Bulgaristan heyetini ağırladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Ivan Geshev ve beraberindeki savcı heyetini ağırladı.

İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden Bulgar heyet, daha sonra Yargıtay'ın yeni yerleşkesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin başkanlığındaki heyetle görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki hukuki işbirliğinin güçlendirilmesi değerlendirilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyetlerarası görüşmede Başsavcı Şahin'in yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay İdari Savcıları Bahattin Azizağaoğlu ile Ömer Kara ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur Altuntaş da yer aldı.

YARGITAY BAŞKANI AKARCA VE BAKAN GÜL'Ü DE ZİYARET EDECEKLER



Bulgar heyet, Ankara'daki programları çerçevesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de görüşme gerçekleştirecek.