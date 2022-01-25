Adliye önünde ağabeyini öldürdü

Aksaray'da miras meselesi nedeniyle çıkan kavgada eşi Döndü Çınar'ı (45) öldüren babası Cemal Çınar'ın (90) yargılandığı dava sonrası, adliye önünde ağabeyi Mustafa Çınar'ı (56) tüfekle vurarak öldüren Muammer Çınar (53) gözaltına alındı.

2 Nisan 2021'de Laleli Mahallesi 4565 Sokak'taki evine gelen Cemal Çınar ve aynı evde oturduğu kızı Gülsever'in yanına oğulları Muammer ve Mustafa geldi. Burada babayla oğulları arasında, evin arkasındaki miras kalan 2 hektar arazinin satışı konusunda tartışma çıktı. Kavgaya Muammer Çınar'ın eşi Döndü Çınar, oğulları Mustafa Çınar (28) ve Süleyman Çınar (18) da katıldı. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Cemal Çınar, gelini Döndü Çınar'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayda Cemal Çınar, ile oğlu Muammer Çınar, Mustafa Çınar, torunu Mustafa Çınar, Süleyman Çınar ile kızı Gülsever E., bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. Cemal Çınar tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklama kararı verildi. Çınar'ın cezası yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsi cezasına çevrildi. Ancak daha sonra karara yapılan itiraz sonucu Cemal Çınar, tutuklanıp cezaevine kondu.



ADLİYE ÖNÜNDE AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Muammer Çınar, eşi Döndü Çınar'ı öldüren babası Cemal Çınar'ın yargılandığı dava sonrası, adliye önünde ağabeyi Mustafa Çınar'a tüfekle ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa Çınar, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Muammer Çınar da adliye önünde jandarma tarafından gözaltına alındı.