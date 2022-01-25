Ahırda çıkan yangında 65 hayvan telef oldu

Şırnak Merkez Güneyçam köyünde Bilal Abay'a ait ahırda sabaha karşı yangın çıktı. Sabah namazına kalktıkları sırada yangını fark eden ev sahibi yangına müdahale etti. Kendi başına söndüremeyince köydeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların müdahalesi ile söndürülen yangında ve kiler olarak kullandıkları çatı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangında 65 gebe durumda bulunan keçi telef oldu.

Ahır sahibi Bilal Abay, "Dün akşam elektrik kontağından çıkan yangında ahırımız yandı. İçeride 60-65'e yakın keçi vardı. Hepsi telef oldu. Hava sis dumandı. Sisten dolayı kimse farkına varmadı. Gece yarısı olan bir olayda sabah hayvanları otlatmak için uyandığımızda ahırın yandığını gördük. İçeriden herhangi bir hayvan çıkaramadık. İçeride samanı hepsi yandı. Çatıda jeneratörümüz vardı. onların hepsi yanarak kül oldu. Hayvanlarımız gebeydi. Doğuma yakın bir süreydi. 5-10 gün içerisinde doğuma başlayacaktı hepsi. Hepsi telef oldu" dedi.