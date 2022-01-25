Ankara 2 No’lu Baro Başkanı’ndan şaşırtan Kabaş yorumu

Katıldığı bir TV programında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sedef Kabaş ile ilgili açıklamalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan seçimle Ankara 2 No'lu Baro Başkanı olarak seçilen Eyüphan Korkmaz da, Sedef Kabaş'ın tutukluluğuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Korkmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu güzel ülkenin yüzde 52 sinden fazlasının teveccühünü alarak 47 milyondan fazla insanın tercihi olan, ülkemizin halk tarafından seçilmiş ilk reis-i cumhura alenen hakareti tasvip etmek, insan hakkı yahut ifade hakkı ile tarif olunamaz.! Suçu ve suçluyu savunmak, bağnazlıktır..! Savunma merciinin savunma dokunulmazlığı (adalet ihyasında en kutsal ve vazgeçilmez haklardandır) ile siyasilerin yahut tarafgirlerin çeşitli saiklerle suçu ve suçluyu her halükarda savunması ayrımını bilmezden gelenleri ibretle izliyoruz. Değerler üzerinden empati yapılabilse.!"



"SIRF HAKARET EYLEMİNDEN ÖTÜRÜ BİR KİŞİNİN TUTUKLANMASINI YANLIŞ BULUYORUM"



Korkmaz'ın bu paylaşımının altına başka bir avukat, "Tutuklanmasını yanlış mı buluyorsunuz Eyüphan bey? Şayet öyleyse buyurun söyleyin. Bir avukatın, bir baro başkanının önceliği haksız olduğunu düşündüğü bir tutuklamaya karşı çıkmak olmalıdır. Gerisi zaten savcıların işi. Buyurun, tutuklanması yanlıştır yazın o zaman" ifadelerini kullanarak bir soru yöneltti ve talepte bulundu. Soru üzerine Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Eyüphan Korkmaz, "Sırf hakaret eyleminden ötürü bir kişinin tutuklanmasını yanlış buluyorum. Gazetecinin ifade hürriyetinin daha fazla olduğuna inanıyorum. Ama söylemi yanlış buluyorum. Bu konuda dahi asgari mutabakat olmamasına üzülüyorum" dedi.

Korkmaz, yaptığı paylaşım sonrasında gelen tepkiler üzerine yazdıklarını silmek zorunda kaldı. Ancak Korkmaz'ın paylaşımını silmesi birçok kişi tarafından tepki çekti.



SEMİZ'DEN KABAŞ'A KINAMA



Öte yandan, Ankara 2 No'lu Baro Başkanlığı seçiminde diğer adaylardan biri olan Avukat Mustafa Semiz'in yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Semiz yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"Sözde Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı külliyesine yönelik alenen yapmış olduğu hakaretleri kınıyorum. Sözde Gazeteci ve onunla aynı zihniyette olanlar bilmelidir ki; Hiç kimsenin Türk Milletinin seçtiği bir Cumhurbaşkanına veya Türk milletinin değerlerine hakaret etme özgürlüğü yoktur. Toplumda infial uyandıracak bu tür söylemler karşısında sözde gazetecinin tutuklanması, hukuka ve adalete uygun olup kamu vicdanında yerini bulmuştur."

"BEN HİMMETTE BULUNAN MİLYONLARDAN BİRİYİM"



Ayrıca, Korkmaz'ın 2013 ve 2014 yıllarında Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) destekleyen paylaşımlarda bulunduğu da ortaya çıktı. Korkmaz'ın 27 Aralık 2013'te yaptığı paylaşımda bir kişiye karşılık olarak, "Ben, 39 yıl boyunca cemaate sevgi ve muhabbet besleyen, himmette bulunan milyonlardan biriyim. Yazık değil mi bu haince saldırı? Yazık değil mi ev ev dolaşan, burs toplayan, mümini incitmeyen yılların emeğine? Ne için bunlar, daha fazla pasta için mi?" ifadeleriyle cevap verdiği görülüyor.



Öte yandan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisi hakkında karşıt paylaşımlar yaptığı ortaya çıkan Korkmaz'ın, 2014 – 2015 yılları arasındaki paylaşımları dikkat çekti.