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Giriş Tarihi: 25.1.2022 19:00

Ankara-Adana kara yolunda kar ve tipi engeli! Trafiğe kapatıldı

Ankara-Adana kara yolunda kar ve tipi engeli! Trafiğe kapatıldı

Ankara-Adana kara yolunun Aksaray kısmı kar ve tipiden dolayı trafiğe kapatıldı. Ayrıca Adana'nın Pozantı ilçesinde etkisini arttıran kar, araç trafiğinin aksamasına neden oldu.

Ankara-Adana kara yolunun Aksaray kısmı kar ve tipiden dolayı trafiğe kapatıldı.

ADANA-POZANTI OTOYOLU'NDA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkisini arttıran kar, araç trafiğinin aksamasına neden oldu.

Pozantı ilçesinde etkisini gösteren kar nedeniyle, Adana-Pozantı Otoyolu'nda Karayolları Genel Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Pozantı Belediyesi ekiplerince küreme çalışma yürütülüyor.

Otoyolda denetimlerini arttıran trafik ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlara ceza uygulayarak bölgeden geçişine izin vermiyor.

Araç geçişlerinin kontrollü yapıldığı bölgede, trafik tek şeride düşürüldü.

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Ankara-Adana kara yolunda kar ve tipi engeli! Trafiğe kapatıldı
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