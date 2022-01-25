Haberler Gündem Haberleri Ayvalık’ta 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 25.1.2022 20:42 Son Güncelleme: 25.1.2022 21:06

Ayvalık’ta 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen sahil güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli'ye gitmek isterken, Yunanistan unsurlarınca fark edilen ve Türk karasularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Son derece bitkin oldukları öğrenilen göçmenlere Sahil Güvenlik ekiplerince yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

10 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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Ayvalık’ta 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
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