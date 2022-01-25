CHP’li başkana tepki: Türk bayrağına sahip çıkmadı

Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde 7 yıl önce bir tepede yaptırılan ve görkemli bir törenle açılışı gerçekleştirilen 15 metre yüksekliğindeki Türk Bayrağı ve Anıtı, Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz
tarafından 2017'de habersizce ve sessiz sedası ortadan kaldırıldı. Gelen tepkilere rağmen Türk bayrağı 5 yıldır yerine konulmadı. MHP Mudanya İlçe Başkanı Erkut Seymenler, duruma tepki göstererek, "CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bayrak bir ulusun onurudur, özgürlük alametidir, hürmet lazımdır' sözlerini duymamış mıdır? Resmi törenle göklere çekilen bu bayrak anıtı, sessiz, habersiz ve törensiz ortadan kaldırılmış ve korunamamıştır. Mudanya, Türkyılmaz'ın yapboz tahtası değildir. Tüm Bursa'nın bildiği Yıldıztepe
'de, şanlı Türk bayrağımız en güzel şekilde tekrar dalgalanmalıdır, dalgalanacaktır" dedi.