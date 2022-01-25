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Giriş Tarihi: 25.1.2022 18:55

FETÖ’nün Bursa’daki güncel yapılanma sorumlusu yakalandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
FETÖ’nün Bursa’daki güncel yapılanma sorumlusu yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız sürerken, örgütün Bursa yapılanmasından sorumlu olan Y.O Çanakkale’de düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik başlattıkları teknik ve fizikî takip sonucu, Bursa'nın sözde üst seviye güncel sorumlusu Y.O, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Y.O.'nun çantasında önemli örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Y.O., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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FETÖ’nün Bursa’daki güncel yapılanma sorumlusu yakalandı
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