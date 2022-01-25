Genç kızın otopsi raporu çıktı: Boyun kemiği kırılmış

Bodrum'da yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporu çıktı. Buna göre genç kızın boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili genç kızın babası M.H.S. ile annesi T.S. gözaltına alındı.



Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Boynunda izler tespit edilen Sakallıoğlu'unun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

BOYUN KEMİĞİ KIRILMIŞ

Genç kızın ölümünün ardından otopsi raporu çıktı. Raporda, genç kızın boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası M.H.S. (53) ile annesi T.S. gözaltına alındı.