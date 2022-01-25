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Giriş Tarihi: 25.1.2022 18:53

Husumetli aileler sokak ortasında kavga etti: 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Husumetli aileler sokak ortasında kavga etti: 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden polis, 2 kişiyi gözaltına alındı.

Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti'nde, husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aileler arasındaki tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Yoğun insan trafiğinin yaşandığı sokak ortasındaki kavgada, 4 kişi silahlardan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Bölgedeki polise durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis, hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Kavgaya müdahale eden polis, 2 kişiyi gözaltına alırken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Husumetli aileler sokak ortasında kavga etti: 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı
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