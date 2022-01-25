Husumetli aileler sokak ortasında kavga etti: 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi
Ofis Semti'nde, husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aileler arasındaki tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Yoğun insan trafiğinin yaşandığı sokak ortasındaki kavgada, 4 kişi silahlardan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Bölgedeki polise durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ile 112 Acil Sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır Devlet Hastanesi Acil Servisi
'ne kaldırıldı. Polis, hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Kavgaya müdahale eden polis, 2 kişiyi gözaltına alırken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.