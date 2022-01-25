İstanbul Havalimanı’nda kar temizleme çalışmaları sürüyor

Temizleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte uçuşların saat 13.00 sıralarında başlaması beklenen havalimanında kalan yolcular ise geceyi terminalde geçirdi.
Havalimanına ulaşım yollarının kar nedeniyle kapanması yüzünden terminalde gecelemek zorunda kalan yolcular oturma gurupları ve buldukları boş alanda uyudular.
Terminalde kalan yolcular için kara tarafındaki yeme içme alanlarında yüzde 30 indirim uygulanırken daha önce bir saat olan ücretsiz kablosuz internet hizmeti ise 24 saate uzatıldı.
Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan Havaist otobüs servisleri havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı.
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
Kar yağışı nedeniyle gece saat 01.00 sıralarında operasyonun durduğu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda sabah saatlerinde tekrar başladı.