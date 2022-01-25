Haberler Gündem Haberleri İstanbullunun kar çilesine İETT çilesi de eklendi! 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı, insanlar yürüyerek evine gitti
Giriş Tarihi: 25.1.2022 21:36 Son Güncelleme: 26.1.2022 09:05

İstanbullunun kar çilesine İETT çilesi de eklendi! 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı, insanlar yürüyerek evine gitti

İstanbullunun kar çilesine İETT çilesi de eklendi! 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı, insanlar yürüyerek evine gitti

Yapılan tüm uyarılara rağmen İstanbul'da alınmayan önlemler vatandaşları mağdur etti. Kapanan yollar nedeniyle birçok araç sürücüsü otomobillerini yolda bırakarak evlerine yürüdü. Öte yandan Metrobüs ve otobüs seferlerinde de ciddi aksamalar yaşandı. İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, son 22 saatte 69 otobüsün yolda kaldığını belirtti.

Türkiye'nin büyük bir bölümünü esir alan kar yağışı hafta sonu İstanbul'da da etkisini gösterdi. Uzmanlar yaptıkları her açıklamada yetkilileri kar yağışına karşı uyarırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda hazırlıksız yakalandı ve kentin büyük bir bölümü kara teslim oldu. Kar nedeniyle yollar kapanırken, bazı otomobil sürücüleri araçlarını yolda bırakıp evlerine yürüyerek gitti.

BİNLERCE İNSAN YOLLARDA MAHSUR KALDI

Megakentte metrobüs ve otobüs seferlerinde de ciddi aksamalar yaşandı. Özellikle karlı yollarda kalan otobüsler vatandaşları mağdur etti. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, 22 saatte yolda kalan otobüslerin listesini paylaştı.

"BU LİSTE İETT'NİN 22 SAATTİR YOLDA KALAN ARAÇLARIN LİSTESİ"

Özdemir, paylaşımında "Bu liste İETT'nin 22 saattir yolda kalan araçlarının listesi. İşin üzücü yanı, bu araçlarda mahsur kalan şoför arkadaşlarımıza; Nasılsınız? Bir sıkıntınız var mı? Yiyecek içecek bulabiliyor musunuz? Gibi telefonla dahi arayıp soran 'bir' kurum yetkilisinin olmaması." ifadelerini kullandı.

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İstanbullunun kar çilesine İETT çilesi de eklendi! 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı, insanlar yürüyerek evine gitti
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