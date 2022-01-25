İstanbullunun kar çilesine İETT çilesi de eklendi! 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı, insanlar yürüyerek evine gitti

Türkiye'nin büyük bir bölümünü esir alan kar yağışı hafta sonu İstanbul'da da etkisini gösterdi. Uzmanlar yaptıkları her açıklamada yetkilileri kar yağışına karşı uyarırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda hazırlıksız yakalandı ve kentin büyük bir bölümü kara teslim oldu. Kar nedeniyle yollar kapanırken, bazı otomobil sürücüleri araçlarını yolda bırakıp evlerine yürüyerek gitti.
BİNLERCE İNSAN YOLLARDA MAHSUR KALDI
Megakentte metrobüs ve otobüs seferlerinde de ciddi aksamalar yaşandı. Özellikle karlı yollarda kalan otobüsler vatandaşları mağdur etti. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, 22 saatte yolda kalan otobüslerin listesini paylaştı.
"BU LİSTE İETT'NİN 22 SAATTİR YOLDA KALAN ARAÇLARIN LİSTESİ"
Özdemir, paylaşımında "Bu liste İETT'nin 22 saattir yolda kalan araçlarının listesi. İşin üzücü yanı, bu araçlarda mahsur kalan şoför arkadaşlarımıza; Nasılsınız? Bir sıkıntınız var mı? Yiyecek içecek bulabiliyor musunuz? Gibi telefonla dahi arayıp soran 'bir' kurum yetkilisinin olmaması." ifadelerini kullandı.Üsküdar’da yolda kalan İETT otobüsünü otomobille bağlayıp çektiler Sarıyer'de İETT otobüsü yolda kaldı! Yolcular mağdur oldu Bahçelievler’de İETT otobüsü yolda kaldı Küçükçekmece’de yolda kalan otobüsü yolcular iterek kurtardı İstanbul’da kara saplanan sürücüler isyan etti: Hiç tuzlama yapılmamış Arnavutköy’de İETT otobüsü yolda kaldı Esenyurt’ta vatandaşlar kar nedeniyle ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için böyle zıpladı İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk! Metrelerce kuyruk oluştu