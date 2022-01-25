İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışının yasaklanmasıyla "Kapama" noktaları oluşturuldu.

“Kapama” noktaları oluşturuldu... Araçları park ettiler | Video

Yasağa uymayan veya alınan kararlardan bilgisi olmayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak araçlarını güvenli bir şekilde park etmeleri sağlandı.

İstanbul Polisi; olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar doğrultusunda kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkışının yasaklanması konusunda yapılan denetimler kapsamında "Kapama" noktaları oluşturuldu. Yasağa uymayan veya alınan kararlardan bilgisi olmayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak araçlarını güvenli bir şekilde park etmeleri sağlandı.