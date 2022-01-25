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Giriş Tarihi: 25.1.2022 10:21 Son Güncelleme: 25.1.2022 10:26

“Kapama” noktaları oluşturuldu... Araçları park ettiler

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Kapama” noktaları oluşturuldu... Araçları park ettiler

İstanbul’da özel araçların trafiğe çıkışının yasaklanmasıyla “Kapama” noktaları oluşturuldu. Yasağa uymayan veya alınan kararlardan bilgisi olmayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak araçlarını güvenli bir şekilde park etmeleri sağlandı.

İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışının yasaklanmasıyla "Kapama" noktaları oluşturuldu.

“Kapama” noktaları oluşturuldu... Araçları park ettiler | Video

Yasağa uymayan veya alınan kararlardan bilgisi olmayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak araçlarını güvenli bir şekilde park etmeleri sağlandı.

İstanbul Polisi; olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar doğrultusunda kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkışının yasaklanması konusunda yapılan denetimler kapsamında "Kapama" noktaları oluşturuldu. Yasağa uymayan veya alınan kararlardan bilgisi olmayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak araçlarını güvenli bir şekilde park etmeleri sağlandı.

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“Kapama” noktaları oluşturuldu... Araçları park ettiler
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