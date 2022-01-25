Metropol merkezinde kayak keyfi

Megakent son yılların en sert kışını yaşadı. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bütün İstanbul'da kara kışa teslim oldu. Trafik kilitlendi, araçlar birbirlerine girdi, toplu taşıma iflas etti.

Vatandaşlar kara kışta evlerine kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. Tüm bu zorlu manzaranın yanı sıra karla kaplı Megakent sokakları renkli görüntülere de ev sahipliği yaptı. Avcılar'da yaşayan 32 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Işık, tıkanan yolları aşmak için ilginç bir yola başvurdu. Işık, merkezdeki evinden Firüzköy'deki arkadaşlarının evine 6 kilometreyi "kayak" yaparak aştı. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Işık büyük ilgi topladı.

"BAŞKA ÇAREM YOKTU"



Profesyonel kayakçı olduğunu belirten Işık "İşten çıktım. Beylikdüzü'nden Avcılar'a gelirken yolda kaldım. Kilometrelerce yürüdüm. Eve vardığımda kuzenlerim aradı, Firüzköy'e çağırdılar. Yollar tamamen kilitlenmişti, ne yayan ne de araçla imkanı yoktu. Ben de kayak takımımla gitmeye karar verdim. Yaptım çok da güzel oldu. Her ne kadar geri dönmesi o kadar kolay olmasa da inanılmaz bir deneyimdi" dedi.