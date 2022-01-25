O bu vatanın has evladıydı

Diyarbakır'da
24 Ocak 2001'de 5 koruması ile birlikte şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Okkan ve polis memurları Mehmet Kamalı
, Sabri Kün
, Mehmet Sepetçi
, Atilla Durmuş
ve Selahattin Baysoy
için şehit edildikleri Yenişehir İlçesi Şehitlik Semti'nde yer alan Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki 'Ali Gaffar Okkan' anıtında anma programı düzenledi. Törene katılan gaziler, polis memurları ve vatandaşlar Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafı asıldı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Diyarbakırlılar Ali Gaffar Okkan'ı unutmadılar ve unutmayacaklar. Çünkü o bu kenti çok seviyordu. Gerçekten Diyarbakırlılar da Okkan'ı çok sevmişti. Terörün lanet yüzünü biz burada 21 yıl önce bir kez daha gördük" dedi.
MEZARI BAŞINDA DUA EDİLDİ
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, memleketi Sakarya
'nın Hendek
ilçesindeki mezarı başında da dualarla anıldı. Şehidin kabri başında düzenlenen törene, ailesi ve yakınları da katıldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Okkan'ın hem meslek hem de bu vatanın has evladı olması itibarıyla gerçekten vatanına borcunu ödemiş bir kişi olduğunu belirterek, "Gelecek nesillere örneklik teşkil etmiş, milletimizin değerlerini, maneviyatını, aziz bayrağımıza bağlılığı en iyi şekilde temsil etmiş, görevini bihakkın yerine getirmiş kardeşimizdir" dedi. -