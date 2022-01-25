Özel Harekatçılarla sahaya indi... Elleriyle iterek araçları kurtardılar

İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışının yasaklanmasıyla "Kapama" noktaları oluşturuldu. Polisler mesaideydi. Yasağa uymayan veya İstanbul Valiliği tarafından alınan kararlardan bilgisi olmayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak araçlarını güvenli bir şekilde park etmeleri sağlandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürlüğü Polisleri elleriyle iterek yollarda kalan araçları kurtardı. Araçların sürücüleri İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ve polislere teşekkür etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş gece boyunca kontrol noktalarını denetledi ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

“Kapama” noktaları oluşturuldu... Araçları park ettiler | Video

İstanbul Polisi; olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar doğrultusunda kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Polisler İstanbul genelinde mesaideydi. Saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkışının yasaklanması konusunda yapılan kontrol ve denetimler kapsamında İstanbul'da belirlenen noktalarda "Kapama" noktaları oluşturuldu. Yasağa uymayan veya alınan kararlardan bilgisi bulunmayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak araçlarını güvenli bir şekilde park etmeleri sağlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Emniyeti'ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü Polisleri; çok yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan bazı araçları elleriyle iterek kurtardı. Kurtarılan araçların sürücüleri İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ve polislere teşekkür ederek kolaylıklar diledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş gece boyunca kontrol ve denetim noktalarını denetledi ve polislerle birlikte kurtarma çalışmalarına katıldı.