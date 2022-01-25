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Giriş Tarihi: 25.1.2022

RTÜK’ten 5 kez yayın durdurma cezası

RTÜK’ten 5 kez yayın durdurma cezası
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kuruluş TELE 1'e beş kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi. RTÜK raporunda, halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli sözlerin, "toplumda kin ve düşmanlığı tahrik edecek veya toplumda nefret duyguları oluşturacak" mahiyette olduğu belirtildi. Aynı programın başka bir bölümünde de Uğur Dündar, Merdan Yanardağ, Musavat Dervişoğlu ve Engin Altay'ın "toplumsal çatışmayı körükleyecek, ötekileştirmeye neden olacak söylemleri" nedeniyle kanala yüzde 3 idari para cezası verildi.
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RTÜK’ten 5 kez yayın durdurma cezası
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