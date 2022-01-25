Son dakika - İstanbul’daki kar esareti ile ilgili vatandaşlara iki önemli çağrı! Bakanlar Karaismailoğlu ve Soylu’dan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'ın yarın da ücretsiz olarak devam edeceğini ifade etti.

SON DAKİKA: İstanbul'da kar esareti! Bakanlar Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar | Video

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Dün saat 15 itibariyle Avrupa yakasının batısı özellikle kar ve tipiye maruz kaldı. Maalesef ulaşımda aksamalar yaşadık. Saat 16 itibariyle tipi devam etti. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işletmelerimiz devam ederken İstanbul'da da çok özverili bir Çalışma yapıldı.

Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa trafik işliyor. Mahmutbey Hadımköy arasında terk edilmiş araçların kaldırılması gerekiyor.

Hızlı trenler çalışıyor. Marmaray yarın da ücretsiz olarak devam edecek.

Bu sürecin de üstesinden geleceğiz.

BAKAN SOYLU'DAN İKİ ÖNEMLİ ÇAĞRI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da kar yağışının perşembe gününe kadar devam edeceğini bildirdi. Bakan Soylu, mümkün olunduğunca özel araçlarla yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Soylu, "Ağır tonajlı araçlar kış lastikleri ile yola çıkılmalı." dedi.

Bakan Soylu, "Allah'a hamdolsun, soğuk sebebiyle karşı karşıya kaldığımız, bir canımıza herhangi bir sıkıntı gelmiş bir durum meydana gelmedi ona şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da vaziyet bu! Vatandaş isyan etti: Tuvalete gidemedik!