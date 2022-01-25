Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İstanbul'da AVM'ler ile ilgili flaş karar! Kapanış saati erkene çekildi...
Giriş Tarihi: 25.1.2022 14:16 Son Güncelleme: 25.1.2022 14:21

SON DAKİKA: İstanbul'da AVM'ler ile ilgili flaş karar! Kapanış saati erkene çekildi...

SON DAKİKA: İstanbul’da AVM’ler ile ilgili flaş karar! Kapanış saati erkene çekildi...

SON DAKİKA HABERİ: İTO Başkanı Avdagiç, kar yağışının etkisi altındaki İstanbul’da AVM’lerin saat 18.00’da kapanması yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası bir karar da AVM'ler için alındı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 13.00'te açılan AVM'lerin 18.00'de kapanması konusunda mütabakata varıldığını bildirdi.

"SAAT 18.00'DE KAPANMASI TAVSİYE EDİLDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır" dedi.

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SON DAKİKA: İstanbul'da AVM'ler ile ilgili flaş karar! Kapanış saati erkene çekildi...
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