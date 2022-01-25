Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar: Olağanüstü mücadele verdik

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'de soruları yanıtladı.
Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
"Dün saat 15.00 civarında İstanbul'un Avrupa yakasının batısı özellikle, İstanbul'un beklemediği bir olumsuz hava koşulları vardı. Saat 16.00'ya kadar bütün her tarafı kar tipi sardı.
Gece çok zor geçti, olağanüstü mücadele verdik. Pek çok vatandaşımızı yollardan topladık."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul'da yollar ne durumda? | Video
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