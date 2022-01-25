Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar: Olağanüstü mücadele verdik

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'de soruları yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Dün saat 15.00 civarında İstanbul'un Avrupa yakasının batısı özellikle, İstanbul'un beklemediği bir olumsuz hava koşulları vardı. Saat 16.00'ya kadar bütün her tarafı kar tipi sardı.