Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar: Olağanüstü mücadele verdik
Giriş Tarihi: 25.1.2022 17:33 Son Güncelleme: 25.1.2022 17:58

Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar: Olağanüstü mücadele verdik

İHA
Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar: Olağanüstü mücadele verdik

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'de soruları yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, "Gece çok zor geçti, olağanüstü mücadele verdik. Pek çok vatandaşımızı yollardan topladık." dedi.

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'de soruları yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Dün saat 15.00 civarında İstanbul'un Avrupa yakasının batısı özellikle, İstanbul'un beklemediği bir olumsuz hava koşulları vardı. Saat 16.00'ya kadar bütün her tarafı kar tipi sardı.

Gece çok zor geçti, olağanüstü mücadele verdik. Pek çok vatandaşımızı yollardan topladık."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul'da yollar ne durumda? | Video

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar: Olağanüstü mücadele verdik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA