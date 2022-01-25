Türkiye’nin barışçıl rolü tansiyonu düşürecektir

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi
'nde toplandı. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, iç ve dış politikayla ilgili gelişmelerin ayrıntılı şekilde paylaşıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kapsamlı bir değerlendirme yaptığını söyledi. Rusya
- Ukrayna
krizinin de ele alındığını belirten Çelik şu bilgileri verdi:
BÖLGEDE YENİ BİR ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ:
Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna merkezli krizle ilgili olarak nasıl bir diplomasi yürüttüğünü herkes görüyor. Bir tek Türkiye krizin iki tarafına da olumlu karşılanan mesajları ortaya koyabiliyor. Haftalardır dünya Ukrayna krizini konuşuyor. Dünyanın önemli ülkeleri krizin bir tarafına hitap eden yaklaşım ortaya koyuyorlar. Bölgede yeni bir çatışma istememe iradesinin Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi önemlidir. Türkiye'nin burada ortaya koyduğu barışçıl rolün krizin tarafları için ne kadar kıymetli olduğudur. Sayın Cumhurbaşkanımız, bölgeyi bilen en deneyimli devlet başkanlarından bir tanesi. Deneyimi ve her iki tarafın ortak bir noktada buluşması iradesi herkes tarafından saygıyla karşılanıyor. Dünyadaki pek çok ülke ve devlet başkanı krizin sadece bir tarafına hitap ediyor. Ukrayna ziyareti bu krizdeki tansiyonu düşürmek açısından önemli olacaktır. Putin'le nasıl görüşüleceğine Ukrayna ziyaretinden sonra karar verilecektir.
AB'YE ELEŞTİRİ:
Cumhurbaşkanımız, AB'nin stratejik önceliğimiz olduğunun altını çizdi. Göçmen anlaşması imzalanırken AB'nin yapması gereken fasılların açılması, üst düzey mekanizmaların harekete geçirilmesi ile kapsamlı dosyanın ortaya konulması çerçevesindeydi. AB bu anlaşmanın bir tek göçmen anlaşması ile ilgili kısmını ele alıyor, anlaşmada yer alan fasılların açılması maddesini ihlal ediyor. 15 Temmuz
'dan sonra Türkiye ile yargısal işbirlikleri yardımını kestiler. Burada ciddi bir samimiyetsizlik görülüyor. Balkanlar
'daki krizde seyirci konumundalar. AB, Kıbrıs Türklerine karşı çifte standarda devam ediyor. Hem Türkiye, hem KKTC kendi yolunda yürüyor. Ne Ege
'de ne Doğu Akdeniz
'de hiçbir tavizin verilmesi asla sözkonusu olmayacaktır. KKTC, egemen devlet olarak kendi demokrasisine sahip çıkıyor.
CHP'NİN TEKLİFİ:
CHP'nin Cumhurbaşkanına hakaret suçunun yasalarda çıkartılmasına dair taslağı olduğunu basından okudum. Cumhurbaşkanlığı makamına hakareti sistematik hale getirmek, Avrupa
'daki faşistlerin söylemini kullanarak, onları tercüme ederek Cumhurbaşkanına saldırmak sistematik hale gelen bir durum olduğu için hakaret ve nefret siyasetinin önünü açmak olduğunu görüyoruz.
'DİJİTAL SİYASET DEĞİL DİJİTALİN SİYASETİ'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısında Metaverse kavramının da geniş çerçevede ele alındığını kaydetti. Çelik, "Bugün en kapsamlı değerlendirmelerden biri Ömer İleri başkanımızın gerçekleştirdiği sunum oldu. Dijitalin siyaseti diyoruz, dijital siyaset demiyoruz. Geleneksel kurumlarla ilgili, mülkiyet tanımı ile ilgili yeni boyutların açıldığını, yeni tehditlerin güçlü şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Metaverse kavramının insan, toplum hayatına yönelik etkileri ortaya koyuldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yakın zamanda bir forum düzenlenecek. Teknolojik, felsefi, ekonomik boyutları kapsamlı şekilde ele alınacak. Kripto paralarda getirileri kadar tehditler de söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız hukuki altyapısının çalışılmasıyla ilgili talimat vermiştir" dedi.