Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı, “Vatandaşımızın hayatını kesintiye uğratmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilenmemesi için Tuzla Belediyesi ekipleri gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kar küreme araçları ve tuzlama araçları Tuzla'nın 17 mahallesinde bulunan ara sokakları temizlerken, elle küreme ekipleri de kaldırımları temizleyerek buzlanmanın önüne geçiyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yazıcı, günlerdir sahada gece gündüz çalışan Tuzla Belediyesi personellerine teşekkür ederek tatlı ikram etti.



"AÇILMAYAN ARA ARTERİMİZ KALMADI"



İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Şu anda Tuzla'nın en yüksek rakımlı mahallerinden olan Tepeören ve Akfırat arasındayız. Şu ana kadar tüm çalışmaları kontrol ettiğimiz zaman açılmayan ara arterimiz kalmamıştır. Çok ufak lokalize yerler var ise çağrı merkezimiz ve sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşlarımız bizlere ulaşabilirler. Şu ana kadar Tuzla en çok kar yağışı alan olmasına rağmen ekiplerimiz ana arter, ara arterlerde hiçbir ayrım göstermeden vatandaşımızın hayatını asla kesintiye uğratmadan yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. Ekiplerimiz, E-5 ve TEM Bölgelerindeki tıkanmalara karşı her an konaklayabileceğimiz yerler ayarladılar. Kumanyalar hazırladık. Şu ana kadarki çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İnşallah Tuzla'mız dahil olmak İstanbul'umuz bu sınavı güzel bir şekilde atlatacaktır diye düşünüyorum" dedi.