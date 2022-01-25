Uğur Mumcu ölümünün 29. yılında anıldı

Gazetecı ve yazar Uğur Mumcu
, ölümünün 29'uncu yılında bombalı suikasta uğradığı Ankara
'daki evinin önünde karanfillerle anıldı. 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 29'uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Vatandaşlar, sabah
saatlerinden itibaren Mumcu'nun evinin bulunduğu sokaktaki Faili Meçhuller Anıtı
'nda toplandı. Vatandaşlar, Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı ve mum yaktı. Mumcu'yu sevenler yazdıkları şiirleri ve onun fotoğrafları ile eski çok sayıda gazetecinin fotoğrafını da anıta bıraktı. Daha sonra Mumcu için saygı duruşunda bulunuldu. Ömer ÇETİN / SABAH