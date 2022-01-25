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Giriş Tarihi: 25.1.2022 11:42

Yargıtay Başkanı Akarca, Bulgar heyeti kabul etti

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay Başkanı Akarca, Bulgar heyeti kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Ivan Geshev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 23-26 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Ivan Geshev ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.



Hukuk alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay İdari Savcısı Bahattin Azizağaoğlu ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur Altuntaş da yer aldı.

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Yargıtay Başkanı Akarca, Bulgar heyeti kabul etti
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