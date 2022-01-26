“3 saat ne görüştün açıkla”

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale gelen Ak Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul kar altındayken İngiliz büyükelçiyle yemek yediği ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirdi.
AÇIKLAMAK ZORUNDA
" Bu çile çeken insanlarımıza yazık değil mi ?" diyerek duruma tepki gösteren Turan, "Dünya şehri bir İstanbul'umuz var. Megakent oldu, megaköy. 3 gün önce 'afet var' uyarısı yapıldı. una rağmen Sayın Başkan'ı balıkçıda gördük. Bakınız, kimin ne yediğiyle işimiz yok. Ama İstanbullu kar altındayken, bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o başkan kamuoyuna açıklamak zorunda" dedi.
KİMİN NE YEDİĞİYLE İŞİMİZ YOK
Ortada bir dert varsa hep birlikte dertleneceğiz "diyen Başkanvekili Turan, 'Karda tuz, rakıda buz.' Böyle hayat mı olur? Kimin ne yediğiyle kesinlikle işimiz yok. Ama İstanbullu kar altındayken, bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o başkan kamuoyuna açıklamak zorunda. İstediğin zaman, istediğin yerde balık yemekte özgürsün. Ama bu iş gizli kapaklı yapılıyorsa bunu İstanbul'da yolda kalan, çile çeken vatandaşa açıklamak zorundasın. İnsan balık yediğini gizler mi? 'Yemedim' dedi. Sonra görüntüler çıktı. '1 saat' dedi, 3 saat çıktı" diye konuştu.
BELEDİYECİLİK GÖNÜL İŞİDİR
Turan, konuşmasını şöyle tamamladı: "Belediyecilik reklam ajanslarıyla, trollerle yönetilmez. Belediyecilik gönül işidir. Halkla beraber yürürseniz, kıymetli olursunuz. Milletimize rağmen iş olmaz, milletle beraber iş olur. Halkla beraber dertleri paylaşarak toparlanmaya çalışılır. Bu memlekette 85 milyon insan beraber yaşayacağız. Farklı düşünebiliriz. Partilerimiz farklı olabilir. Dinlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir. Ama 85 milyon bu ülkenin kalkınması için omuz omuza yol yürüyeceğiz. Yeri geliyor, Turkovac yok diye açıklama yapılıyor. Bir başkası Yunanistan'da da manşet oluyor. Bunları kabul etmiyoruz. Muhalefet demek, savaşmak demek değildir. Küfretme hakkı değildir, hakaret hakkı değildir. Muhalefet, ülke daha iyi olsun diye yarışma yapmak demektir, daha iyisini söylemektir."