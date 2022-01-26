“3 saat ne görüştün açıkla”

AÇIKLAMAK ZORUNDA

" Bu çile çeken insanlarımıza yazık değil mi ?" diyerek duruma tepki gösteren Turan, "Dünya şehri bir İstanbul'umuz var. Megakent oldu, megaköy. 3 gün önce 'afet var' uyarısı yapıldı. una rağmen Sayın Başkan'ı balıkçıda gördük. Bakınız, kimin ne yediğiyle işimiz yok. Ama İstanbullu kar altındayken, bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o başkan kamuoyuna açıklamak zorunda" dedi.

KİMİN NE YEDİĞİYLE İŞİMİZ YOK

Ortada bir dert varsa hep birlikte dertleneceğiz "diyen Başkanvekili Turan, 'Karda tuz, rakıda buz.' Böyle hayat mı olur? Kimin ne yediğiyle kesinlikle işimiz yok. Ama İstanbullu kar altındayken, bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o başkan kamuoyuna açıklamak zorunda. İstediğin zaman, istediğin yerde balık yemekte özgürsün. Ama bu iş gizli kapaklı yapılıyorsa bunu İstanbul'da yolda kalan, çile çeken vatandaşa açıklamak zorundasın. İnsan balık yediğini gizler mi? 'Yemedim' dedi. Sonra görüntüler çıktı. '1 saat' dedi, 3 saat çıktı" diye konuştu.