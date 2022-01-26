ABD’li Büyükelçiden Türkiye açıklaması: Vazgeçilmez bir müttefiktir

"ABD, 2021 YILINDA TÜRKİYE'NİN İKİNCİ EN BÜYÜK İHRACAT PAZAR KONUMUNA GELMİŞTİR"

Yazısında "Menfaatlerimiz, siyasi alanın ve güvenlik alanının ötesine uzanmaktadır." ifadelesini kullanan Flake, şunları kaydetti: "Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, dengeli bir ticaret, yatırım, inovasyon ve iş birliği temelinde kurulmuş yakın bir ekonomik ortaklıktan fayda sağlamaktadır. Türkiye bugün, bazı en büyük ve en bilinen markalarımız da dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin Amerikalı şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Türk şirketleri Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı çalışmalar yürütmektedir ve ABD, 2021 yılında Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı konumuna gelmiştir. Kültürel, bilimsel ve eğitim alanındaki paylaşımlar da iki ülke halkını birbirine bağlamaktadır."



Flake, dış politikadaki kalıcı başarıların, farklı grupların ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştıklarında gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Washington'da hep söylediğimiz gibi; 'Parti siyaseti, suyun kıyısında biter.' Tam da bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndaki eski çalışma arkadaşlarım, gerek Demokratlar gerekse Cumhuriyetçiler, böylesine önemli bir ülkeye Büyükelçi olarak atanmamı oy birliğiyle teyit ettiklerinde büyük memnuniyet duydum." ifadelerine yer verdi.

"YAKIN DOSTLARIN HER ZAMAN YAPTIĞI GİBİ İLİŞKİMİZDEKİ ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN İYİ NİYETLE GELİNEBİLİR"

ABD Başkan Joe Biden'ın Ankara'daki Büyükelçisi olarak görev yapacak olmaktan büyük bir onur duyduğunu vurgulayan Flake, "Türkiye zengin kültürü, derin tarihi ve muazzam potansiyeli olan bir ülke. Ülkelerimiz birlikte ve yakın çalışmayı sürdürürse, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin önünde daha güvenli, daha müreffeh ve daha mutlu bir gelecek olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Yakın dostların her zaman yaptığı gibi, ilişkimizdeki zorlukların üstesinden iyi niyetle gelinebilir." değerlendirmesini yaptı.

Flake, bugün Ankara'da Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sunduğunu belirterek, gelecek haftalarda İstanbul Başkonsolosluğu ile Adana Konsolosluğu'nu ziyaret edeceğini bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN GÜZELLİKLERİNİ VE ZENGİNLİKLERİNİ GÖRMEYE CAN ATIYORUZ"

Büyükelçi Flake, sözlerine şu ifadelerle son verdi: "Cheryl ve ben, dünyanın en harika ve nefes kesici şehirlerinden biri olan İstanbul'u yeniden görüp tanımak için sabırsızlanıyoruz. Adana'daki ekibimizle birlikte bölgenin tarihi alanlarını ziyaret edecek ve baharatlı yemeklerini tadacağız. Kuzeybatıdan güneydoğuya, Ege kıyılarından Karadeniz'e, Türkiye'nin güzelliklerini ve zenginliklerini görmeye can atıyoruz. Dahası, Cheryl ve ben, bu harikulade şehirlerde yaşayan Türk halkını tanıyacak, onlarla beraber tarihi keşfedecek ve iki ülkeyi birbirine bağlayan geleceği ele alacağız. Hoş bulduk ve bizleri sıcak bir şekilde karşıladığınız için teşekkürler."

