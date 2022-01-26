Ağıllar çöktü 530 koyun telef oldu

Konya ve Aksaray'da kar birikintilerinin ağırlığına dayanamayan ağılların çatısının çökmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.



Konya'nın Çumra ilçesi Alibeyhüyüğü Mahallesine bağlı Kıbrıs yaylasında Hidayet Alanlı'ya ait ve içerisinde 500'e yakın küçükbaş hayvanın bulunduğu bir ağılın çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayıp çöktü. Olayda çok sayıda koyun ve kuzu telef olurken, ilk etapta 200 hayvanın kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.



Aksaray'da merkeze bağlı Armutlu köyü Dokuzlar Yaylasında üretici Necati Amaç'a ait ağılın çatısı sabah saatlerinde çöktü. Enkazın altında kalan 30 koyun telef oldu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberinde heyet Necati Amaç'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Aydoğdu, "Biz amcamızın zararını karşılayacağız. Aynı zamanda ağılı da 3-4 gün içerisinde yapıp teslim edeceğiz. Bugünler gelir geçer. Bizim bu gibi durumlarda kenetlenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Hayvanları telef olan Necati Amaç, " Ağılın üzerini dün temizledim. Akşamki yağan karın ağırlığına çatı dayanmadı. Komşular geldi koyunları çıkartmaya çalıştık ama yapamadık. Şuan da 30 koyunumuz telef oldu. Valimizden Allah bin kere razı olsun. Yanıma gelip derdime ortak oldu. 'Senin malını karşılayacağız' dedi. Ağılımı da yapacaklar. Herkesten Allah razı olsun" ifadesini kullandı.