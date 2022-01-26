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Giriş Tarihi: 26.1.2022 14:48 Son Güncelleme: 26.1.2022 15:06

Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuştu... Kamera görüntülerinden yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuştu... Kamera görüntülerinden yakalandı

İstanbul Polisi; Avcılar’da camlarını kırdığı park halindeki araçların ses ve müzik sistemlerini çalan bir kişiyi güvenlik kamera görüntülerinden iz sürerek yakaladı.

E.C. isimli bir kişi; İstanbul'un Avcılar İlçesi'nde park halinde bulunan 7 aracın camlarını kırarak araçların ses ve müzik sistemlerini çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinden adım adım iz süren İstanbul Polisi, araçların içerisindeki değerli eşyaları da çalan şüphelinin açık kimliğini kısa sürede tespit etti.



Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuştu! Kamera görüntülerinden yakalandı | Video




E.C. isimli şüpheli; Avcılar Yeşil Kent Mahallesi'nde bulunan ikamet adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. "Otodan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli E.C. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuştu... Kamera görüntülerinden yakalandı
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