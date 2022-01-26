E.C. isimli bir kişi; İstanbul'un Avcılar İlçesi'nde park halinde bulunan 7 aracın camlarını kırarak araçların ses ve müzik sistemlerini çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinden adım adım iz süren İstanbul Polisi, araçların içerisindeki değerli eşyaları da çalan şüphelinin açık kimliğini kısa sürede tespit etti.









Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuştu! Kamera görüntülerinden yakalandı | Video







E.C. isimli şüpheli; Avcılar Yeşil Kent Mahallesi'nde bulunan ikamet adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. "Otodan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli E.C. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.