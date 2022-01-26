Bariyerlere ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü! 4 kişi yaralandı

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında Ö.Ş., E.K. ve E.D. isimli 3 yaralıyı hastaneye sevk ederken, adeta bariyerle bir olan araçta sıkışan sürücü E.G.'yi kurtarabilmek için itfaiye ekipleri ise seferber oldu.