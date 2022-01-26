BBP lideri Mustafa Destici’den Ekrem İmamoğlu’na: Bu ne sorumsuzluktur?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentteki yoğun kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesini ilişkin , şöyle konuştu:







'BÖYLE SORUMSUZCA DAVRANMAYA HAKKI YOK'

"Yoğun kar yağışı sebebiyle millet can derdindeyken, binlerce insan yolda kalmışken, yüzlerce trafik kazası oluşmuşken, yollar kapalıyken; sen nasıl gidersin lüks bir balıkçıda hem de İngiltere büyükelçisiyle o saatte, o günde yemek yersin. Bu ne sorumsuzluktur. Bu en hafifiyle büyük bir sorumsuzluktur. Hiç kimsenin İstanbul halkına, Türk milletine böyle sorumsuzca davranmaya hakkı da yoktur. Daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi konuşmalar yapılıyor. Gerçekten bunların takdirini de milletimize bırakıyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcülerinin, görüşmenin ortaya çıkmasıyla art arda sıraladıkları yalanların en az bu yemek kadar ağır bir kusur olduğunu görüyoruz. Ama bizce başka ve diğerleriyle kıyaslanamayacak ölçüde ağır ve vahim bir problem var. Uzun bir süredir küresel emperyalizmin Türkiye'de, kendi menfaatlerine göre bir yönetim dizayn etme çabalarına dikkat çekiyoruz. Sayısız kez dile getirdik."